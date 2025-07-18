Незаконную торговую палатку снесли в Королеве

Выявление и демонтаж нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением требований законодательства, продолжается в наукограде. Работа ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На этот раз торговую точку, работавшую без необходимых разрешительных документов, обнаружили у станции «Подлипки Дачные» на улице Грабина. При проверке палатки сотрудники администрации Королева и надзорные органы выявили не только отсутствие документации, но и нарушения санитарных норм и условий хранения товара. Местные жители пожаловались, что продавцы регулярно выносили свои лотки на пешеходную зону и мешали передвижению пешеходов.

Владельцу торговой точки было направлено несколько предписаний, однако он не стал устранять нарушения он не стал. В итоге палатку демонтировали.

С начала года в наукограде уже снесли 26 незаконных торговых объектов. Всего в 2025 году устранят 143 палатки в разных районах Королева.