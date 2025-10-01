Незаконную торговлю ткаными изделиями пресекли в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи быстро среагировали на нарушителей. Продажу без лицензии закрыли на Новомытищинском проспекте возле дома № 82.

Женщина продавала постельное белье у магазина «Пятерочка» на импровизированном прилавке. Свою коммерческую деятельность она пояснила тем, что не знала о незаконности своих действий, хотя ранее ее уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.

Товар и прилавок специалисты изъяли. Они также составили протокол об административном правонарушении и передали документы в суд.

Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи регулярно проводит проверки, направленные на выявление нарушений в торговой сфере. Специалисты составили уже 25 протоколов, 19 из них с изъятием.