Незаконную торговлю арбузами и дынями пресекли в Мытищах

Сотрудники управления потребрынка и услуг провели мониторинг в Мытищах. Они пресекли работу точки по продаже арбузов и дынь в районе железнодорожной станции. Продукцию продавали с нарушениями.

Нарушители, выявленные инспекторами, продавали арбузы и дыни с фуры и «Газели», работали без кассового аппарата и выдачи чека. Инспекторов трое торговцев встретили нецензурной бранью. Нарушителей отправили в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что один из торговцев находится в России нелегально. Его депортировали на Родину. Двум другим назначили по 15 суток ареста. Водитель фуры также получит взыскание от ГИБДД за ряд нарушений.

Четыре тонны изъятых бахчевых уничтожат. Инспекторы напоминают жителям, что покупка овощей и фруктов в несанкционированных точках не гарантирует безопасность и качество продукции. Также в таком случае нельзя будет вернуть деньги за некачественный товар.

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