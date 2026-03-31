Незаконную торговлю алкоголем пресекли в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи, а также представители полиции провели внеплановую проверку торговых объектов. Серьезные нарушения обнаружили в деятельности магазина «Продукты», расположенного рядом с платформой Перловская.

Предприниматель по итогам внеплановой проверки был привлечен к административной ответственности за продажу пива в нестационарном торговом объекте, а также за отсутствие договора на обращение с твердыми коммунальными отходами. Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях и изъяли алкогольную продукцию.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи напоминают, что о фактах незаконной торговли следует сообщать по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1; по телефону 8 (495) 581-13-48 или на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.