Незаконную свалку выявили на двух участках в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Инспекторы Минэкологии Московской области и сотрудники полиции обнаружили незаконные навалы отходов на двух участках в селе Лайково Одинцовский округ. Земли предназначались для индивидуального жилищного строительства, однако на них складировали строительный и бытовой мусор.

Проверка прошла после обращений местных жителей, которые сообщили о возможных нарушениях. Специалисты выехали на место и подтвердили информацию. На двух участках они зафиксировали скопления отходов разного типа.

Собственником территории является ООО «Рублевские кварталы. Специализированный застройщик». Компании направили предостережение о недопустимости нарушений и потребовали привести участки в порядок.

«Мы требуем устранить выявленные нарушения и не допускать подобных случаев в дальнейшем», — сказали в Минэкологии Московской области.

Ведомство отмечает, что подобные нарушения в округе выявляются не впервые. Ранее специалисты фиксировали незаконное размещение строительного мусора рядом с водоохранной зоной реки Слезня.