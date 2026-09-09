Незаконную свалку ликвидировали в Мытищах

Директор управления экологии городского округа Мытищи Алексей Королев рассказал о мерах по восстановлению территории после многолетнего нарушения природоохранного законодательства. Специалисты рассчитывают не только устранить последствия, но и не допустить повторного появления подобных очагов.

Территорию Гослесфонда начали очищать от незаконной свалки. Техника убирала завалы в деревне Беляниново с раннего утра. Подрядчик вывозит накопившийся в лесу строительный мусор. Его незаконно свозили сюда несколько лет, постепенно превращая лесную территорию в место складирования отходов.

«По предварительным оценкам, предстоит убрать и вывести с территории лесфонда порядка 500—600 кубометров строительных отходов», — заявил Алексей Королев.

Работы продлятся три дня — за это время территорию планируют полностью освободить от мусора и привести в надлежащее состояние. После вывоза отходов специалисты проведут необходимые работы по восстановлению участка.