Незаконную стоянку строительной техники ликвидируют в Мытищах

В рамках очередного рейда на земельном участке в деревне Грибки городского округа Мытищи обнаружили стоянку техники, склад отходов и стройматериалов. Владелец участка в течение двух месяце обязан привести его в порядок.

Администрация городского округа Мытищи обратилась в суд с иском к собственнику земли в деревне Грибки о незаконном использовании участка. Мытищинский городской суд полностью удовлетворил иск. Он обязал ответчика привести в порядок участок и напомнил, что использовать он его может только для садоводства. Владелец земли должен в течение двух месяцев с даты судебного решения убрать с участка технику, стройматериалы и мусор. В случае неисполнения решения, собственник заплатит неустойку в размере трех тысяч рублей за каждый день просрочки.

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