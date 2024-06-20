Незаконную промзону уберут в деревне Болтино под Мытищами

Фото: Пресс-служба Мытищи

В деревне Болтино на улице Полевой возникла большая зона несанкционированного захвата и строительства. Здесь были развернуты различные производства на землях, предназначенных для личного подсобного хозяйства. На данный момент проводятся работы по устранению этих незаконных построек.

Директор управления по борьбе с незаконными объектами Елена Лебеденко уточнила, что владельцам даны сроки для самостоятельного сноса и удаления своих объектов. В случае невыполнения этих условий, администрация планирует обратиться в суд для прекращения незаконной деятельности.

Главный инспектор управления экологии округа Александр Руденко отметил, что данная территория является проблемной. Здесь неоднократно отмечались нарушения в обращении с отходами, что противоречит экологическому законодательству.

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