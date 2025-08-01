Незаконную постройку в Мытищах самостоятельно разобрал собственник

Администрация Мытищ подала в суд на владельца дома, который находится в деревне Новосельцево на улице Дубравной. Причиной иска стало то, что постройка не соответствовала назначению земли, на которой стояла.

Арбитражный суд Московской области провел строительно-техническую экспертизу и установил, что здание действительно не соответствует нормативным требованиям и стандартам, регламентирующим возведение жилых объектов. Суд вынес постановление обязывающее владельца здания осуществить его демонтаж в течение установленного месячного срока.

Владелец здания предпринял самостоятельные меры по его сносу в более короткий срок, демонтировав строение собственными силами. Это свидетельствует о высокой степени ответственности собственника за соблюдение градостроительных норм и требований, а также о его готовности оперативно устранять выявленные несоответствия.