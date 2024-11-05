Незаконную постройку снесут на Олимпийском проспекте в Мытищах

Суд удовлетворил иск администрации города Мытищ о сносе незаконной пристройки к магазину по адресу Олимпийский проспект, 20. Предпринимателю предложили добровольно снести пристройку в течение трех месяцев, но он этого не сделал.

Предприниматель, возведший незаконную пристройку к магазину на Олимпийском проспекте в Мытищах, нарушил сразу несколько градостроительных норм: участок создан без права дополнительного строительства, хозяин не соблюдал отступы от границ земельного участка, и пристройку возвели в охранной зоне электрокабеля.

Суд дал возможность предпринимателю своими силами снести пристройку в течение трех месяцев, но хозяин не воспользовался этой возможностью. Теперь снос произойдет силами администрации округа города Мытищи, а нарушитель будет привлечен к ответственности.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных построек Елена Лебеденко отметила, что по каждому нарушению будут приняты решения в соответствии с законом и в интересах жителей Мытищ.

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