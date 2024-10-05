Незаконную постройку снесли на улице Веры Волошиной в Мытищах

В городском округе Мытищи ликвидировали несанкционированную постройку на улице Веры Волошиной. Владелец снес здание добровольно по решению суда из-за нарушений правил пользования территорией.

Хозяин участка раннее превысил разрешенные нормы пользования территорией. Он построил помещение на соседней муниципальной земле, при этом не получив необходимых разрешений. Мытищинский городской суд удовлетворил исковые требования администрации. Нарушитель снес незаконную постройку на принадлежащей ему территории по собственному желанию.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко отметила, что сейчас в производстве Мытищинского управления находится 251 судебное дело о сносе самовольных построек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».