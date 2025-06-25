Незаконную парковку на 64 машиноместа демонтируют в Люберцах

В Люберцах начали демонтировать нелегальную крытую парковку рядом с домом № 14 на Октябрьском проспекте. Всего в муниципалитете планируют ликвидировать свыше 20 таких объектов.

Как рассказал начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Геннадий Голованов, незаконную парковку на Октябрьском проспекте построили в 2010 году, при этом никаких разрешительных документов у владельцев не было.

«В конце прошлого года приняли решение снести этот объект. После завершения демонтажа здесь обустроят муниципальную парковку, при этом количество машиномест увеличится до сотни», — добавил Геннадий Голованов.

Сейчас с местными жителями обсуждают, на каких условиях они смогут оставлять здесь свои машины.

Отметим, что в Люберцах недавно выявили более 20 подобных нелегальных парковок. Владельцам стоянок направят требования о добровольном сносе, в противном случае все постройки уберут принудительно.