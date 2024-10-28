Запрет анонимов и законный майнинг. Что изменится в России с 1 ноября 2024 года
С 1 ноября 2024 года в России вступят в силу новые законы
Каждый месяц в России вступают в силу новые законы, и ноябрь будет не исключением. Как изменится жизнь россиян с последнего месяца осени — в материале 360.ru.
Электронный реестр воинского учета
С ноября 2024 года Минобороны переведет воинский учет в электронный формат: военнообязанные будут получать повестки в том числе онлайн.
Реестр воинского учета (ВУ) запустили в формате эксперимента 1 октября в трех регионах: Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Теперь он заработает повсеместно.
Сведения в реестр будут попадать из ФНС, Росреестра, МВД, ФСБ. Информацию также будут подавать органы местного самоуправления, работодатели и сами военнообязанные.
Каждому человеку в реестре присвоят код. В списке — следующие сведения:
- ФИО, дата рождения, пол;
- Паспортные данные и гражданство;
- СНИЛС и ИНН;
- Место регистрации и проживания;
- Состояние здоровья;
- Место учебы и работы;
- Основание для отсрочки или освобождения от службы.
Осенний призыв продлится до конца 2024 года. Под него подпадают мужчины с 18 до 30 лет.
Новые тарифы в СБП
С последнего месяца осени банки не смогут взимать с клиентов комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей, или СБП. К примеру, это правило распространится на оплату услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.
Лимит бесплатных переводов — 100 тысяч рублей в месяц — распространят и на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы по СБП можно будет как пополнять свой кошелек, так и переводить средства другому человеку.
Соцсети и мессенджеры
Владельцы мессенджеров и соцсетей со следующего месяца станут обязаны блокировать сообщения от неопределенных этими сервисами пользователей. Условие: сам адресат не должен быть согласен на переписку с незнакомцем.
Кроме того, владельцы страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, попадут в реестр Роскомнадзора. В него включат блогеров, которые соблюдают российское законодательство и не распространяют запрещенную информацию. Их аккаунты получат специальную отметку.
Компенсация расходов льготников по-новому
С 1 ноября 2024 года орган социальной защиты будет принимать решение о назначении или отказе в компенсации платежей за ЖКУ, учитывая информацию из ГИС ЖКХ. В нем содержатся сведения о долгах за оплату коммунальных услуг за последние три года.
Если у льготника был долг за жилищно-коммунальные услуги, но его не взыскивали или по нему истек трехлетний срок, такому гражданину не смогут отказать в назначении компенсации.
Она положена людям с инвалидностью или с ребенком с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности и другим категориям.
Правила майнинга
С ноября в России можно будет майнить цифровую валюту официально и законно. Для этого начнут действовать специальные правила:
- Деятельностью могут заниматься юрлица или ИП, которых Минцифры внесло в спецреестр;
- Для физлиц майнинг тоже будет доступен, если они не будут превышать лимит пользования электроэнергией;
- Если дефицит мощностей в регионе достигнет пика, майнеров отключат от сетей;
- Майнингом нельзя заниматься людям с судимостями по экономическим статьям, за тяжкие умышленные и государственные преступления.
Другие законы, которые вступят в силу в ноябре
- С 30 ноября 2024 года россиянам, имеющим звание «Почетный донор России», будут назначать ежегодную выплату. Деньги зачислят автоматически — при наличии согласия гражданина в ЕСИА посредством портала госуслуг на использование указанных им реквизитов банковских счетов. Если статус почетного донора присвоили до конца ноября, потребуется написать заявление. Его можно подать в том числе через госуслуги.
- В ноябре Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по нецелевым потребкредитам с залогом автомобиля. Мера должна в том числе ограничить выдачу таких займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.