Запрет анонимов и законный майнинг. Что изменится в России с 1 ноября 2024 года

С ноября 2024 года Минобороны переведет воинский учет в электронный формат: военнообязанные будут получать повестки в том числе онлайн.

Реестр воинского учета (ВУ) запустили в формате эксперимента 1 октября в трех регионах: Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Теперь он заработает повсеместно.

Сведения в реестр будут попадать из ФНС, Росреестра, МВД, ФСБ. Информацию также будут подавать органы местного самоуправления, работодатели и сами военнообязанные.

Каждому человеку в реестре присвоят код. В списке — следующие сведения:

ФИО, дата рождения, пол;

Паспортные данные и гражданство;

СНИЛС и ИНН;

Место регистрации и проживания;

Состояние здоровья;

Место учебы и работы;

Основание для отсрочки или освобождения от службы.

Осенний призыв продлится до конца 2024 года. Под него подпадают мужчины с 18 до 30 лет.