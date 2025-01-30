Незаконное производство выпечки из тандыра пресекли в Мытищах

Деревня Болтино снова попала под внимание сотрудников управления, занимающихся выявлением и ликвидацией самовольных построек на территории городского округа Мытищи. Местные жители уже заметили изменения в ландшафте: незаконные строения исчезли, а освободившиеся участки приводятся в порядок.

Жители деревни Болтино жаловались на черный дым из высокой трубы на одной из пристроек дома № 3 на улице Парусной. Их беспокоил постоянный поток незнакомых людей, приходящих сюда ежедневно. Выяснилось, что в этой пристройке расположена тандырная. Однако на этом земельном участке по документам разрешено только садоводство.

Осмотр, проведенный совместно с полицейским и старостой деревни, выявил серьезные нарушения санитарных норм в условиях, где осуществлялась выпечка. Кроме специализированных печей обнаружили отключенные холодильники с мясной продукцией и другими продуктами питания. Готовая продукция находилась в антисанитарных условиях, привлекая мух и тараканов. Комнаты для отдыха и сна также нашли в пристройке. Ситуацию усугубляли нарушения строительных и пожарных норм.

«Все материалы и сведения по этому объекту направлены на рассмотрение профильной межведомственной комиссии, которая примет решение о подаче иска в суд с требованием признать данное строение самовольным и снести его, а также обязать собственника использовать земельный участок согласно разрешенному виду использования», — прокомментировала Елена Лебеденко. Мониторинг территории городского округа продолжится.