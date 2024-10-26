Незаконное ограждение снесли в деревне Виноградово в Мытищинском округе

Незаконно возведенное ограждение, ограничивающей проход по тротуару, снесли по просьбе жителей деревни Виноградово в Мытищинском городском округе. Тротуар освободили силами администрации, теперь жители могут свободно и беспрепятственно проходить.

Масштабная работа по ликвидации несанкционированных объектов ведется в Мытищах. Множество территорий уже освободили от незаконных построек, ежедневно проводятся рейды по выявлению новых нарушений.

Жалоба от жителей деревни Виноградово о том, что незаконно возведенное ограждение ограничивает проход по тротуару, поступила в администрацию города. Межведомственная комиссия Мытищ приняла решение о сносе ограждения.

Владелец участка не устранил нарушения в установленные сроки, поэтому демонтаж конструкций был проведен силами администрации. Сегодня тротуар вновь свободен.

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