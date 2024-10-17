Незаконно возведенное промышленное здание снесут в мытищинском Шолохове

Администрация городского округа Мытищи подала в суд на арендатора участка в мытищинской деревне Шолохово за несоблюдение условий договора. Суд встал на сторону администрации, теперь владелец обязан добровольно снести нелегальную промышленную постройку в течение месяца.

По словам начальника управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елены Лебеденко, по договору арендатор мог использовать земельный участок для огородничества и садоводства без права строительства на нем. Однако, он построил там здание.

«При этом, согласно проведенной судебной комплексной строительно-технической экспертизы, процент застройки составил 70% от площади земельного участка, что нарушает правила землепользования и застройки городского округа», — добавила она.

Также судебная экспертиза признала возведенное здание промышленным объектом. Оно представляет угрозу жизни и здоровью людей. Администрация Мытищ подала в суд на арендатора и выиграла его.

«Нам предоставлено право в случае неисполнения решения по добровольному сносу в течение месяца решить вопрос сноса самостоятельно, с последующим взысканием расходов с собственника самовольной постройки», — пояснила Елена Лебеденко.

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