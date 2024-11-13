Незаконно сбросившего мусор водителя выявили с помощью камер в Мытищах

Водитель грузовика компании «Сириус» сбросил около 15 кубометров отходов на автодороге «Москва — Дмитров — Дубна». Нарушителя засекли камеры фотофиксации.

Администрация Мытищ тесно сотрудничает с министерством экологии Подмосковья. Одно из направлений — борьба с незаконным сбросом отходов.

Камеры фотофиксации, расположенные на трассе «Москва — Дмитров — Дубна», засекли грузовик, водитель которого выгрузил 15 кубометров отходов в неположенном месте. Оборудование помогло определить точную локацию.

Кучи мусора убрали силами администрации Мытищ, после чего на нарушителя подали заявление в суд с требованием возместить расходы.

Работа в этом направлении продолжится и дальше.

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