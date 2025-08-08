Незаконно работающие гриль-домики начали демонтировать в парке Люберец

Снос 16 строений комплекса «Гриль-домики» стартовал в Наташинском парке в Люберцах. Ранее жалобы на его работу отправляли жители округа.

Вопрос о работе домиков поднимали члены Общественного совета парка и его посетители на встрече в формате выездной администрации.

«Наташинский парк — самый посещаемый парк нашего округа, и дым от мангалов в гриль-домиках доставлял неудобства как посетителям зоны отдыха, так и жителям расположенных вблизи многоквартирных домов. По нашим обращениям надзорные органы провели проверки, выявили ряд нарушений, заключенный ранее договор аренды расторгли», — добавил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Когда все домики демонтируют, территорию благоустроят. Накануне в парке также завершили третий этап реконструкции.

Его провели благодаря госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Здесь установили детскую игровую площадку, высадили деревья, цветники и посеяли газон.