Невролог Видновской больницы назвал главные правила борьбы с мигренью

Во всем мире 12 сентября традиционно отмечают День борьбы с мигренью. Невролог Видновской больницы Анна Копцева рассказала о причинах заболевания и главных методах лечения.

При мигрени повторяющиеся приступы головной боли могут быть настолько сильными, что делают невозможными нормальную работу, учебу и даже выполнение бытовых дел.

«Различают мигрень ‎без ауры‎: наиболее частая форма — внезапная пульсирующая боль, обычно в одной половине головы. С аурой — за 20–60 минут до приступа появляются «предвестники»: мерцающие точки перед глазами, онемение, трудности с речью. И хроническая мигрень, если боль повторяется 15 и более дней в месяц», — пояснила Анна Копцева.

Главной причиной возникновения болезни, по мнению медиков, является дисбаланс нейромедиаторов, в первую очередь серотонина. На развитие мигрени также влияют нестабильность сосудистого тонуса, повышенная возбудимость головного мозга и наследственная предрасположенность.

Приступ могут спровоцировать стрессовые ситуации, недостаток сна, гормональные колебания, а также определенные продукты, в том числе спиртное (особенно вино и шампанское), шоколад, выдержанный сыр и копчености.

Невролог рекомендует не терпеть боль, но и не и злоупотреблять обезболивающими препаратами. Во время приступа не следует заниматься спортом.

Чтобы облегчить состояние, врач советует оставаться в тихом и затемненном помещении. Желательно лечь и приложить холодный компресс ко лбу или затылку, принять назначенные специалистом препараты и пить достаточно воды. При учащении приступов стоит посетить невролога.

«К сожалению, дети тоже страдают мигренью. В отличие от взрослых, их мигрень протекает мягче и короче, однако чаще маскируется под другие состояния. Например, усталость, боли в животе, раздражительность», — рассказала Копцева.

Она напомнила, что для детей особенно важны режим сна, регулярные занятия спортом и благоприятная психологическая обстановка.