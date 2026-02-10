Несколько тысяч человек примут участие в забеге ко Дню лыжника в Дубне

15 февраля в Дубне пройдет массовый зимний спортивный праздник — День лыжника. На двух площадках участников ждут забеги на пяти дистанциях, развлекательная программа, горячий чай и памятные сувениры.

Мероприятие традиционно состоится на стадионе «Юде-Кон» и в лесополосе на улице Макаренко. Дистанции подготовят от 500 метров до 5 километров. Каждому участнику вручат памятный сувенир, а победители получат особые призы.

«Я с большим удовольствием хожу на лыжах в свои 82 года, любуюсь красотами дубненских зимних пейзажей, ко Дню лыжника уже готовлю лыжи», — поделился ветеран Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Евгений Очагов.

«Массовые старты, такие, как День лыжника, привлекают внимание к лыжному спорту, расширяют круг его поклонников, дают возможность новичкам стать участниками соревнований в непринужденной обстановке, вдохновляет людей вести активный образ жизни», — уверен тренер по лыжным гонкам Илья Медведев.

«Уверен, традиционный зимний праздник объединит любителей активного отдыха, спорта и здорового образа жизни!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Старт запланирован на 11:00.