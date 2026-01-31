Несколько школьных команд получили награды в Коломне

В Коломне наградили самые активные первичные отделения «Движение первых». Команды получили практичные подарки за участие в региональных проектах.

Награждение прошло в рамках подведения итогов работы за год. Самых инициативных участников поощрили фирменной одеждой, полезными аксессуарами и сувенирной продукцией.

«Эта награда — результат упорного труда и творческого подхода каждого школьника», — подчеркнули в управлении образования городского округа.

В список лучших вошли первичные отделения из гимназий № 2 «Квантор» и № 9, школ № 14 и № 3 города Озеры, а также Коробчеевской школы.

«Движение первых» начало работу в Коломне в феврале 2023 года. За это время к нему присоединились 19 тысяч детей и около двух тысяч взрослых наставников.