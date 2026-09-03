«Несколько лет ждали». Жители Балашихи рассказали, чем удобна ЮЛА

Жительница Балашихи рассказала, что ЮЛА позволила сократить время в пробках

Автомобилисты из городского округа Балашиха поделились с 360.ru впечатлениями от поездок по Южно-Лыткаринской автодороге. Водители рассказали, что новая трасса помогла сократить время в пути и дала возможность объезжать участки, где раньше регулярно возникали пробки.

Одна из автомобилисток рассказала, что несколько лет следила за строительством магистрали и ждала ее открытия. До запуска ЮЛА по дороге на работу ей приходилось регулярно попадать в заторы.

«Я работаю педагогом в московской школе. Мы несколько лет ждали и видели, как трасса строится, с какими сложностями, но мы верили в лучшее и наконец-то дождались. Ездили по нашей дороге, которая под мостом, стояли по утрам в жутких пробках и по вечерам тоже», — рассказала женщина.

Теперь, по ее словам, новой дорогой удобно пользоваться не только для поездок на работу.

«Сейчас очень рада тому, что данная дорога помогает доехать не только до работы, но и до дачи», — добавила автомобилистка.

Другая собеседница 360.ru отметила, что новая магистраль стала для нее удобным маршрутом до дома в Жуковском.

«Мне удобно до дома добираться, потому что я в Жуковском живу, и дорога очень классная», — рассказала она.

Автомобилистка отметила, что на некоторых участках еще периодически идут ремонтные работы, однако в целом поездки по новой трассе она оценила положительно.

«Очень удобно, очень комфортно. Там несколько полос, и пока она еще пустая, не все знают про нее», — добавила женщина.

Рабочее движение по последнему участку Южно-Лыткаринской автодороги открыли 3 сентября. После этого автомобилисты получили возможность проехать по всей 45-километровой магистрали, которая связала юг и восток Московской области.