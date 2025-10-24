Несколько автобусов прекратят движение в Павловском Посаде

С 5 ноября в Павлово-Посадском городском округе произойдут изменения в работе общественного транспорта. В связи с окончанием периода весенне-летних перевозок, ряд автобусных маршрутов временно прекратят свое функционирование.

Временно не будут осуществляться рейсы по следующим направлениям: маршрут № 29, соединяющий Павловский Посад и деревню Стремянниково, маршрут № 30, курсирующий между Электрогорском и деревней Алексеево, маршрут № 2101, связывающий Электрогорск с поселком Красный Угол, а также маршрут № 386А, осуществляющий перевозки пассажиров из Алексеево до станции метро «Партизанская» в Москве.

Представители «Мострансавто», сообщили, что работа указанных маршрутов будет возобновлена с началом следующего весенне-летнего сезона. Жителям и гостям Павловского Посада стоит учитывать данную информацию при планировании своих поездок.