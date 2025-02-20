Несколько автобусов 23 февраля изменят схемы движения в Егорьевске

В связи с проведением легкоатлетического марафона «Бэлла Run», в округе 23 февраля временно изменятся схемы движения нескольких городских автобусных маршрутов. Для обеспечения безопасности участников марафона, а также для организации бесперебойного транспортного обслуживания жителей, внесены корректировки в работу транспорта.

Автобусы, следующие по маршруту № 16 «Вокзал — м/р 6 — Больничный Комплекс», будут направлены по улице Хлебникова вместо улицы Кирпичная. На измененном участке маршрута будут организованы остановки «Поликлиника № 2» и «Магазин „Хлебникова“». Далее движение автобусов будет осуществляться в соответствии с обычной схемой маршрута.

Такая же схема предусмотрена и для маршрута № 11. Автобусы будут временно курсировать по улице Хлебникова в обоих направлениях.

Трассы следования автобусов маршрутов № 41 «Егорьевск — Денисиха», № 43 «Шатура — Егорьевск», № 34 «Егорьевск — Иншино», № 36 «Егорьевск — Саматиха» и № 44 «Егорьевск — Жучата» остаются без изменений. Жители, пользующиеся этими маршрутами, смогут добираться до пунктов назначения в соответствии с привычным расписанием и схемой движения.