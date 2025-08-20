Несанкционированный навал мусора ликвидировали в деревне Юдино под Мытищами

Сотрудники территориального управления «Пироговский» провели комплексные мероприятия по благоустройству деревни Юдино городского округа Мытищи. Территории бывшей свалки засадили деревьями.
Организовали уборку контейнерной площадки, предназначенной для сбора бытовых отходов. Удалили весь скопившийся мусор, включая несанкционированный навал рядом с площадкой. Дополнительно была проведена тщательная очистка пространства вокруг контейнеров, что позволило восстановить эстетическое восприятие окружающей среды и привести территорию в соответствие с установленными нормативами и стандартами благоустройства.
Произвели высаживание зеленых насаждений на месте бывшего навала мусора. Посажены декоративные кустарники, улучшающие внешний облик участка.
Мусор можно выбрасывать исключительно в установленные контейнеры и специализированные площадки. Нельзя допускать несанкционированный выброс отходов вблизи жилья или общественных пространств.
