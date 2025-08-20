Несанкционированный навал мусора ликвидировали в деревне Юдино под Мытищами

Организовали уборку контейнерной площадки, предназначенной для сбора бытовых отходов. Удалили весь скопившийся мусор, включая несанкционированный навал рядом с площадкой. Дополнительно была проведена тщательная очистка пространства вокруг контейнеров, что позволило восстановить эстетическое восприятие окружающей среды и привести территорию в соответствие с установленными нормативами и стандартами благоустройства.

Произвели высаживание зеленых насаждений на месте бывшего навала мусора. Посажены декоративные кустарники, улучшающие внешний облик участка.

Мусор можно выбрасывать исключительно в установленные контейнеры и специализированные площадки. Нельзя допускать несанкционированный выброс отходов вблизи жилья или общественных пространств.