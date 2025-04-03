Неправильно припаркованные автомобили эвакуировали в Красногорске

По обращениям жителей в жилом комплексе «Мортонград Путилково» в Красногорске эвакуировали неправильно припаркованные автомобили. Сотрудники дорожных служб вывезли крупногабаритный транспорт, который стоял зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Автомобили переместили на специальную стоянку, которая находится на улице Светлой в Красногорске. Теперь владельцы крупногабаритных машин получат штраф: за неправильную парковку в этом районе его размер составляет 2250 рублей. А чтобы вывезти автомобиль со штрафстоянки, необходимо оплатить госпошлину.

Отметим, что для обеспечения порядка на дорогах и повышения безопасности дорожного движения в Красногорске регулярно проводят подобные рейды.

Ранее глава регионального Минтранса Марат Сибатулин доложил губернатору Андрею Воробьеву о трансформации общественного транспорта в Подмосковье. По его словам, компания «Мострансавто» провела большую работу по улучшению качества обслуживания маршрутов.