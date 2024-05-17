Неонатолог-реаниматолог Светлана Васильева пополнила штат больницы Солнечногорска | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:04 Неонатолог-реаниматолог Светлана Васильева пополнила штат больницы Солнечногорска Неонатолог-реаниматолог пополнил штат больницы Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Новый врач неонатолог-реаниматолог Светлана Васильева начала работу в акушерском отделении Солнечногорской областной больницы. В 2007 году она окончила Тверскую медицинскую академию по специальности педиатрия, прошла интернатуру по неонатологии и подготовку по реанимации новорожденных.

Светлана Васильева работала в областном родильном доме в Твери и в отделении реанимации новорожденных в Зеленограде. Последние 10 лет врач помогала выхаживать малышей весом от 500 грамм в перинатальном центре Твери.

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По мнению нового доктора, Солнечногорский роддом прекрасно оснащен всем необходимым оборудованием. В отделении есть инкубатор для выхаживания новорожденных, аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф для новорожденных, специальные мониторы для контроля показателей.

«Продолжаем уделять большое внимание привлечению медицинских специалистов в наши медучреждения. На сегодняшний день для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о значимости детского хосписа в регионе.

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