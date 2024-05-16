Второй в России после Санкт-Петербурга. Андрей Воробьев — о значимости детского хосписа в Подмосковье | 360°

Важное 16 мая 2024, 16:59 Второй в России после Санкт-Петербурга. Андрей Воробьев — о значимости детского хосписа в Подмосковье Губернатор и протоиерей навестили детей в хосписе Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

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Московскому областному хоспису исполняется пять лет в 2024 году. Там помогают тяжелобольным детям, создавая уют в мельчайших деталях, подчеркнул глава Подмосковья Андрей Воробьев. Есть музыкальная гостиная, библиотека, свой домашний кинотеатр, комната с импровизированным звездным небом.

«Самое главное — замечательная команда врачей, специалистов, волонтеров. Они стремятся наполнить жизнью и теплом каждый день ребят. Спасибо за ваши добрые сердца», — отметил Андрей Воробьев.

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Он навестил пациентов областного хосписа вместе с протоиереем Александром Ткаченко. Место располагается в живописном уголке — вблизи усадьбы Пржевальского.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Это единственный в Московской области государственный центр помощи неизлечимо больным детям с онкологическим статусом, тяжелыми патологиями нервной системы, спинальной мышечной атрофией и другими формами.

В центре трудится команда чутких, неравнодушных людей: врачей, медсестер и волонтеров. У вас очень дружный, сплоченный коллектив. Спасибо за доброе сердце и профессионализм. Андрей Воробьев

Областной хоспис открыли в 2019 году при участии председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнерства, председателя правления Фонда «Круг добра» Александром Ткаченко.

«Я хотел бы от всей души поблагодарить врачей, как и каждая мама, каждый ребенок, который здесь находится. Они очень ценят отношение всех работников хосписа», — добавил губернатор.

Помощь уже более чем двум тысячам детей

За время своей работы хоспис помог уже более чем двум тысячам детей. Навестив сегодня юных пациентов, губернатор и протоиерей подарили ребятам игрушки.

Это второй детский хоспис в России после Санкт-Петербурга. Он открыт благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву. Усадьба Пржевальского идеально подходит для выражения философии паллиативной помощи — создавать уютные условия для детей. Александр Ткаченко

Вблизи хосписа находятся парк и озеро. Персонал хосписа ведет регистр всех паллиативных пациентов в Московской области — их около 700.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Врачи знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому проактивно, без обращения родителей, ежемесячно их посещают», — подчеркнул Александр Ткаченко.

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