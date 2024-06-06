Неонатальный скрининг провели для 30 тысяч детей в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения МО

Новорожденных в Московской области проверяют на 36 генетических заболеваний. Так, с начала года неонатальный скрининг прошли почти 30 тысяч малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение», — прокомментировал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Благодаря проведенным обследованиям врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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