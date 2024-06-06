Неонатальный скрининг провели для 30 тысяч детей в Подмосковье с января

Новорожденных в Московской области проверяют на 36 генетических заболеваний. Так, с начала года неонатальный скрининг прошли почти 30 тысяч малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение», — прокомментировал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Благодаря проведенным обследованиям врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии.