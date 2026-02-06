Неонатальный инкубатор установят в роддоме Солнечногорска

Солнечногорская больница получила новое оборудование для помощи новорожденным. Современный кувез предназначен для выхаживания младенцев, в том числе в критическом состоянии.

Аппарат оснащен встроенным монитором, который автоматически отслеживает температуру, влажность воздуха и вес ребенка. Врачи могут контролировать состояние младенцев, не извлекая их из стерильной среды, что помогает стабилизировать жизненные показатели.

«Укрепление материальной базы — часть системной работы по повышению качества неонатальной помощи. В прошлом году в Солнечногорском роддоме не зафиксировали случаев младенческой смертности. Мы стремимся, чтобы каждая мама была уверена в безопасности и высоком уровне медицинской поддержки ее ребенка», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Кувез также оборудован лампой для фототерапии, которая помогает бороться с желтухой у новорожденных. В палате интенсивной терапии сейчас работают четыре таких аппарата.

За прошлый год медучреждения Солнечногорска получили 35 единиц современной техники.