Необычную спортивную тренировку проведут в Люберцах

Воспитанники люберецкой спортивной школы олимпийского резерва ждут необычную тренировку. Ее проведут силач Сергей Агаджанян, которого также называют «Русским Халком», и актер Андрей Сухин.

Тренировка состоится 12 февраля. Она включает силовое шоу от Агаджаняна и фитнес-упражнения под руководством Сухина.

«Я проведу для ребят разминку и экстремальное силовое шоу, а Андрей Сухин завершит занятие упражнениями на все группы мышц», — рассказал Сергей Агаджанян.

Кульминацией станет сложный силовой номер. Агаджанян будет надувать грелки до разрыва, в то время как ассистент будет прыгать ему на груди.

«Это будет неофициальный рекорд по сценическому экстриму», — добавил силач.

Ранее воспитанник Агаджаняна Полад Мусаев установил мировой рекорд. Он сгибал стальную арматуру под водой.