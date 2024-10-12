Необходимые вещи для бойцов СВО создали на 3D-принтере волонтеры в Мытищах

Участники проекта «Школа волонтерства», состоявшегося во флагманском офисе молодежных объединений, создали на 3D-принтере необходимые предметы и детали, которые отправятся на передовую. Окопные свечи, спа-браслеты и сухие шампуни были созданы на проекте школьниками и студентами из Мытищ.

Современные технологии широко используются для производства предметов, необходимых на фронте, включая расходные материалы и детали. Студенты и школьники часто занимаются этим, поскольку молодежь легко осваивает новые технологии. Участники «Школы волонтерства» научились создавать полезные вещи на 3D-принтере.

Представители общественного объединения волонтеров «ZдесьVсеСВОи» Юлия Васильченко и Екатерина Соломонова поделились своим опытом с ребятами. Они подчеркнули важность инициативности и безвозмездной помощи нуждающимся. Встреча ребят завершилась написанием письма солдатам.

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