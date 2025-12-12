Неликвидные деревья вырубили в Одинцове

По мнению жителей региона и представителей комитета, ухоженный лес — залог чистоты и здоровья не только самой природы, но и человека.

«Мы отранжировали те участки, на которые чаще всего жалуются люди. Приоритет у нас, безусловно — населенные пункты, садовые некоммерческие товарищества, а также места вдоль дорог», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Работы проводят по программе «Здоровый и чистый лес». Она охватывает все направления лесохозяйственной деятельности. В первую очередь, это санитарно-оздоровительные мероприятия по уборке захламленности зеленых массивов. Их проводят по запросам самих жителей. Во время спила сухостоя и бурелома к специалистам «Мособллеса» обратилась Марина Автонеева. Она попросила убрать дерево, которое опасно повисло над головами жителей после урагана.

«Ребята согласились и оставили на некоторое время свою работу. И процесс уборки пошел, это очень радует! Мы живем рядом с лесом и хотелось бы, чтобы он был ухоженный», — поделилась Марина.

О чистоте лесов заботятся бригады специалистов. Они приводят в порядок места, малопригодные для пеших прогулок: буреломы, ветровалы, снеголомы и другие труднопроходимые и опасные участки. Один из главных признаков «неликвидности» — сухая кора, отсутствие листьев, хвои или веток.

«Дерево упало и может лежать десятилетиями — оно гниет, соответственно, его нужно убирать. Также это сухие деревья, которые высохли по определенным причинам», — рассказал сотрудник Звенигородского филиала «Мособллес» Кирилл Савельев.

Из-за низкого качества неликвидную древесину не применяют в производстве пиломатериалов, но польза от нее есть. Оставленные на перегной бревна обогащают почву питательными веществами.

«При разложении древесины и растительных остатков мы получаем спектр всех микроэлементов, существующих в природе. Лес — это такая структура, которая самовосстанавливается. То есть листья падают, древесина гниет — все это превращается в удобрение, и лес прекрасно растет», — отметила эколог, член общественной палаты по экологии Одинцовского округа Анна Колесникова.

В этом году в Подмосковье от неликвидной древесины уже очистили почти четыре тысячи гектаров массивов. В планах — дойти до цифры в шесть тысяч гектаров и сделать лес более ухоженным а территории прогулок и проживания подмосквичей более комфортными.