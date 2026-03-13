Нелегальный вывоз стройотходов пресекли в Мытищах

В Мытищах прошла проверка грузовых машин, перевозящих строительный мусор и грунт. Сотрудники полиции и экологи осматривали транспорт и требовали у водителей разрешительные бумаги.

Рейд организовали специалисты управления экологии администрации округа совместно с Министерством экологии Московской области и полицией. Директор управления Алексей Королев лично участвовал в осмотре машин. Инспекторы запрашивали договоры на транспортирование отходов и документы об их дальнейшей утилизации.

«Нелегальная перевозка отходов нередко приводит к образованию стихийных свалок и загрязнению окружающей среды», — подчеркнул Алексей Королев.

Подобные проверки в округе продолжатся. Глава муниципалитета Юлия Купецкая обратилась к жителям с напоминанием: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».