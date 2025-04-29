Нелегальный хостел в микрорайоне Дружба снесли в Мытищах

Одноэтажный дом № 13 на 2-м Комсомольском переулке в микрорайоне Дружба, несмотря на все разрешительные документы, стал четырехэтажным и превратился в общежитие с двором для различных животных. Ранее владельца этого участка Константина Дубинина признали виновным в громком деле о жестоком обращении с животными и организации незаконной миграции

Строение также вызвало вопросы у Главгосстройнадзора Московской области и администрации Мытищ. Выяснилось, что объект был построен без необходимых разрешений и не соответствовал строительным нормам, что создавало угрозу безопасности населения.

Государственную судебную экспертизу провели в ходе рассмотрения дела. Она показала, что объект не соответствует строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим нормативам и правилам.

«Здание находится в критически аварийном состоянии, представляя опасность для жизни и здоровья людей как внутри него, так и снаружи», — сообщила директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов в Мытищах Елена Лебеденко. Экспертиза подтвердила, что строительство этого объекта нарушает права и законные интересы третьих лиц. Единственным способом устранения выявленных нарушений стал полный снос самовольной постройки.