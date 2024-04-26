Нейросеть в Подмосковье улучшила контроль за торговлей | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:26 Нейросеть в Подмосковье улучшила контроль за торговлей Медиасток.рф

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Искусственный интеллект отслеживает зоны незаконной торговли в Подмосковье. В первом квартале 2024 года за порядком в регионе следили 500 камер.

За весь период применения нейросети обнаружили более трех тысяч случаев незаконной торговли в Подмосковье. Из них устранили 2 385.

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«Применяемый алгоритм с точностью 98,5% выявляет факт незаконной торговли. В планах — увеличить группировку камер и автоматизировать процесс выставления штрафов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

В 2023 году в Подмосковье полностью устранили 598 мест незаконной торговли, из них 48 — по жалобам жителей. В работе задействовали 3,8 тысячи камер.

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