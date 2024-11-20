Нейросеть в Подмосковье помогла выявить почти 4 тысячи неисправных фонарей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает следить за состоянием уличного освещения во дворах, общественных местах и на пешеходных зонах. Исправное освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности жителей региона, особенно в зимний период.

Для выявления нарушений использует искусственный интеллект. В октябре камеры системы «Безопасного региона» зафиксировали свыше 3,7 тысячи светильников, не функционирующих на территории Московской области.

Наибольшее количество неисправностей освещения было выявлено в таких городских округах, как Красногорск, Домодедово, Пушкино, Одинцово и Люберцы.

За ненадлежащее выполнение обязательств по содержанию уличного освещения могут накладываться штрафы. Для должностных лиц суммы варьируются от 10 до 15 тысяч рублей, в то время как юридическим лицам грозит штраф в диапазоне от пяти до 40 тысяч рублей.