Нейросеть поможет отпраздновать «Русский валенок

В деревне Данилово Пушкинского городского округа в десятый раз прошел народный праздник «Русский валенок». В этом году событие получило новое название — «Нейропраздник русского валенка».

К подготовке праздника впервые привлекли нейросети. Они помогли сочинить песню про валенок и создать рекламные материалы. Но основные традиции остались прежними: гостей по-прежнему встретила живая атмосфера, народные обычаи и теплый прием.

Участников праздника угощали горячей кашей, чаем из самовара, домашними сладостями и соленьями. На поляне «Лукоречье» работала фотозона для памятных снимков. Развлекательная программа включала народные игры и забавы: бег в валенках, частушки и конкурсы для детей и взрослых. Звучали народные песни. Также действовала интерактивная площадка от музея-усадьбы Мураново, где из валенка можно было получить предсказания на весь год.

Праздник завершился угощением гостей юбилейным караваем с солью и розыгрышем подарков среди тех, кто пришел на гуляния в валенках.