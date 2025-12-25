Нейросеть помогла устранить еще 250 нарушений правил парковки в Подмосковье

Камеры системы «Безопасный регион» выявляют нарушения правил парковки в Подмосковье при помощи искусственного интеллекта. За четыре месяца было выявлено более 580 таких случаев, 250 машин эвакуировали.

После того как нейросеть выявила места систематических нарушений, их включают в план эвакуации, рассказали в региональном Мингоспуравления.

«За четыре месяца работы нейросеть выявила более 580 случаев систематической парковки в неположенных местах. 250 автомобилей было эвакуировано. Кроме того, в зонах работы ИИ-технологии отмечаем отсутствие повторных нарушений», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Круглосуточно один раз в час ИИ делаем снимки территорий и анализирует фото. При выявлении нарушений данные передаются в ЦУР сотрудникам Минтранса. Затем проблемные места включают в план эвакуации.

«Эффект от внедрения нейросети уже заметен — в 44 местах уже ликвидировали запаркованность. Нововведение позволило оперативно выявлять очаги запаркованности и оптимизировать движение на участках дорог», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин Марат Сибатулин.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать работе экстренных служб.

Узнать местоположение эвакуированной машины можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».