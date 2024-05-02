Нейросеть помогла устранить 400 нарушений на подмосковных стройках | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:53 Нейросеть помогла устранить 400 нарушений на подмосковных стройках Unsplash

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Нейросеть помогла устранить около 400 инцидентов на строительных объектах Подмосковья с октября. Искусственный интеллект проверяет ход работ и соблюдение правил безопасности.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нейросеть распознает 22 класса данных по категориям «Техника и люди», «Здание», «Пожары» и «Собаки».

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«К примеру, нейросеть может определить вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, выявить, есть ли прогресс в увеличении этажности зданий и так далее. За время работы ИИ помог устранить около 400 нарушений на стройках Подмосковья», – сказала она.

Искусственный интеллект позвонляет усилить контроль за стройплощадками. Он может определить скорость строительства и количество рабочих и спецтехники на объекте. Благодаря этому время реагирования на события сократилось до одной минуты.

Нейросеть подключена к камерам системы «Безопасный регион». Она определяет инциденты по зданным параметрам, и в случае нарушений отправляет задание на их устранение.

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