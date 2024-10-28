Нейросеть подключили к поиску нарушителей парковки в Подмосковье

Искусственный интеллект начал фиксировать нарушения парковки у контейнерных площадок через видеокамеры системы «Безопасный регион». В Мингосуправления Подмосковья сообщили о первых результатах этой работы.

«Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект способен не только фиксировать нарушения, но и считывать госномер авто, по которому легко найти владельца. К проекту уже подключили почти 400 видеокамер, это количество будет расти.

Проект запустили в июне этого года. За это время нейросеть выявила свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки. Сумма штрафов по ним составила 620 тысяч рублей.

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