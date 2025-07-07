Нейросеть насчитала 800 тысяч посетителей мероприятий в Подмосковье с января
Искусственный интеллект начитал более 800 тысяч человек на культурных мероприятиях в Подмосковье с начала года. Для этого нейросеть обработала свыше 136 тысяч фотографий.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект проанализировал фотографии более чем с 60 тысяч мероприятий.
Нейросеть подсчитывает посетителей в парках, библиотеках и домах культуры. После обработки фотографий она формирует подробный отчет.
Умный помощник позволяет экономить до 10 часов рабочего времени в год. Он способен анализировать снимки с 99% точностью.
Узнать больше об этой и других ИИ-практиках региона можно на портале «Цифровой регион».
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