Нейросеть насчитала 800 тысяч посетителей мероприятий в Подмосковье с января

Фото: Праздник в честь Дня защиты детей в парке им. Л. Н. Толстого в Химках / Медиасток.рф

Искусственный интеллект начитал более 800 тысяч человек на культурных мероприятиях в Подмосковье с начала года. Для этого нейросеть обработала свыше 136 тысяч фотографий.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект проанализировал фотографии более чем с 60 тысяч мероприятий.

Нейросеть подсчитывает посетителей в парках, библиотеках и домах культуры. После обработки фотографий она формирует подробный отчет.

Умный помощник позволяет экономить до 10 часов рабочего времени в год. Он способен анализировать снимки с 99% точностью.

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