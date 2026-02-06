Нейросеть будет следить за качеством питания в 133 учреждениях Подмосковья

В социальных учреждениях Московской области внедрили систему контроля качества питания на основе искусственного интеллекта. В 2025 году об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

За прошедший год нейросеть проанализировала более 109 тысяч фотографий подносов с едой и помогла выявить более 400 нарушений. ИИ способен распознавать 158 видов блюд с точностью 95 %.

Ежедневно сотрудники социальных учреждений фотографируют еду и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Затем система анализирует изображения и находит недочеты. Если обнаруживаются нарушения, то система автоматически формирует задачу на их устранение.

Более подробно ознакомиться с этой и другими ИИ-практиками Московской области можно на портале «Цифровой регион» (https://digital.mosreg.ru/). Там же можно подать заявку на пилотирование технологий в своей деятельности.

Внедрение подобных технологий отвечает целям национального проекта «Экономика данных» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).