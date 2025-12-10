Нейрохирурги МОНИКИ спасли мужчину с опасной аневризмой головного мозга

Нейрохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли 66-летнего мужчину с опасной аневризмой мозга. Чтобы сохранить пациенту жизнь, врачи применили метод контролируемой остановки сердца.

Мужчину с кровоизлиянием в мозг из-за разрыва сосудов привезла в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

Перед хирургами стояла задача выбрать метод проведения вмешательства — открытый при помощи трепанации или эндоваскулярный — через сосуд. Из-за анатомических особенностей последний вариант был слишком рискованным.

Кроме того, ситуация осложнялась глубоким расположением аневризмы, которая сдавливала важные участки мозга. Более того, во время операции она могла разорваться и привести к смертельно опасному кровотечению.

«Наша задача была сделать аневризму „мягкой“ и исключить риск ее разрыва в критический момент. Для этого аритмологи установили в сердце специальный катетер-стимулятор. В нужный момент, по нашему сигналу, они включали стимуляцию, что практически останавливало выброс крови из сердца», — отметил руководитель нейрохирургического отделения МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

Такая тактика дала специалистам «окно» длительностью всего 50 секунд для очень тонкой работы в условиях минимального кровотечения.

Они наложили на аневризму специальные клипсы, исключив ее из кровотока. Это избавило пациента от риска повторного разрыва. В общей сложности успешная операция длилась примерно пять часов.

Сейчас мужчина готовится к выписке.