Нейрохирурги больницы в Мытищах спасли женщину от паралича рук и ног

В Мытищинскую больницу обратилась 40-летняя женщина. Она жаловалась на проблемы с чувствительностью конечностей и заметной слабостью рук и ног. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

По словам пациентки, первые симптомы появились примерно четыре месяца назад — сразу после тяжелой физической нагрузки с резкой болью в области шеи.

С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили у нее разрушенный шестой шейный позвонок. Он вызвал воспалительный процесс, здоровые верхние позвонки сместились. Это повлекло компрессию спинного мозга и его корешков. Медики решили провести оперативное лечение.

«Во время пятичасовой операции, которая была сделана через передний шейный доступ, мы удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом, который с помощью винтов прочно соединили с соседними здоровыми позвонками», — рассказал врач-нейрохирург Мытищинской больницы Денис Бирюков.

Доктор пояснил, что нервная система — наиболее уязвимая часть организма, подверженная различным патологическим факторам. Иногда такие недуги приводят к непоправимым последствиям. Однако благодаря своевременной операции, правильно подобранным лекарствам и молодому возрасту пациентки, поврежденные ткани успешно восстановились и утраченные функции вернулись.

Вскоре после операции у женщины появилась чувствительность в руках, а спустя некоторое время — и в ногах. К выписке она уже могла передвигаться самостоятельно. Сейчас состояние пациентки хорошее, она выписана домой и продолжает курс реабилитации.