Негативные последствия отлова майских жуков назвали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:56 Негативные последствия отлова майских жуков назвали в Подмосковье Фото: Ульянов А.И.

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Майские жуки пробудились в Подмосковье. Минэкологии региона призвало жителей не отлавливать насекомых, так как весной они являются ценным источником пищи для птиц.

«Майского жука знает, пожалуй, каждый житель Подмосковья, он является своеобразным символом мая. Встретить это насекомое можно в период с конца апреля по середину мая», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, личинка живет под землей несколько лет, после чего жук вылетает на поверхность на несколько недель, чтобы продолжить род.

«Майский хрущ является распространенным видом, не занесенным в Красную книгу, однако, во время ежегодного сезонного вылета служит источником пищи для многих насекомоядных животных», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел». Он также выразил признательность преподавателям, которые организуют, сопровождают и объясняют важность этой акции.

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