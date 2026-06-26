Недостроенный жилой дом снесут в Молодежном до конца лета

Недостроенный жилой дом № 13 в ЗАТО Молодежный начали сносить. Работы планируют завершить до конца августа.

Как рассказали в Мособлархитектуре, по проекту планировалось строительство 60-квартирного дома площадью более тысячи квадратных метров. Работы вели с 2005 по 2010 год, но они были полностью остановлены. В этот момент готовность объекта составляла порядка 60%.

Со временем постройка начала разрушаться, ее признали подлежащей сносу. Работы уже стартовали и завершатся к концу лета.

Всего в Молодежном выявили четыре недостроя. Из них два уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.