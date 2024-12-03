Недостроенное здание торгового центра снесли в деревне Мамоново в Одинцове

Еще один недострой снесли в Одинцовском округе. Это здание торгово-развлекательного центра в деревне Мамоново, вблизи деревни Лохино и микрорайона Новая Трехгорка.

Строить торговый центр начали в 2007 году, но уже через год работы остановились. Железобетонный каркас здания более 10 лет стоял без изменений и портил облик территории, при этом конструкции объекта начали разрушаться.

«Приняли решение о включении недостроя в перечень объектов незавершенного строительства с последующим демонтажем. Осенью этого года силами нового собственника выполнили снос», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Теперь участок свободен от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Одинцове выявили 963 объекта, снесли или достроили 802.