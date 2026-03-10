Недоношеного ребенка весом менее 1,7 кг спасли в перинатальном центре в Щелкове

Врачи Щелковского перинатального центра почти полтора месяца выхаживали недоношенного мальчика. Ребенок появился на свет на 32-й неделе беременности.

При рождении вес младенца составлял 1750 граммов, а рост — 45 сантиметров.

Сразу после появления на свет новорожденного перевели в отделение реанимации. Там он находился под круглосуточным наблюдением специалистов, которые поддерживали дыхание и контролировали работу жизненно важных органов.

«Врачи следили за его состоянием и корректировали терапию, чтобы помочь окрепнуть. Позже ребенка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения и реабилитации», — отметила заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина.

По словам специалиста, каждый случай преждевременных родов требует от врачей максимальной слаженности и профессионализма. В работе участвует команда специалистов разных профилей, и именно их совместные действия помогают сохранить здоровье и жизнь таким маленьким пациентам.

За время лечения мальчик заметно окреп: сейчас он весит уже 2300 граммов, хорошо адаптировался к окружающей среде и развивается в соответствии со своим возрастом. Недавно ребенка вместе с мамой выписали домой.

