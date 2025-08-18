Недоношенного ребенка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли недоношенного ребенка с экстремально низкой массой тела. Женщина, находившаяся на 27-й неделе беременности, во время отдыха на даче заметила отсутствие шевелений плода.

Будущая мать обратилась в Раменский роддом. Врачи провели обследование, которое выявило серьезные осложнения: тазовое предлежание, выраженное маловодие и признаки кислородного голодания плода.

Бригада скорой помощи оперативно доставила пациентку в центр охраны материнства и детства. Специалисты диагностировали критическое состояние ребенка с полным истощением ресурсов плаценты.

Было принято решение о проведении срочного кесарева сечения.

«На свет появилась глубоко недоношенная девочка с экстремально низкой массой тела — всего 650 граммов. Состояние новорожденной оценивалось как крайне тяжелое: крик отсутствовал, самостоятельное дыхание не определялось. Мы немедленно приступили к проведению комплекса реанимационных мероприятий: провели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких», — пояснила заведующая отделением реанимации центра Наталья Геркушенко.

После десяти дней интенсивной терапии в роддоме ребенка перевели в детский стационар для продолжения лечения.

«Мы продолжили борьбу за жизнь девочки, используя современные методы респираторной поддержки и питания. Проводился мониторинг водно-электролитного баланса и показатели гемодинамики. Особое внимание уделялось лечению инфекционной патологии», — рассказала заведующая отделением патологии, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Мария Попова.

Через месяц младенец весил уже 1300 граммов, а его состояние улучшилось. Врачи разработали для девочки индивидуальную программу реабилитации, а ее родители получают психологическую поддержку и обучаются особенностям ухода за недоношенным ребенком.

Этот случай наглядно демонстрирует важность слаженной работы медицинских специалистов разных профилей.